عراقجي: استقرار أسواق الطاقة العالمية رهنٌ بالقرار الأمريكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عراقجي أشار، في مقال نشرته صحيفة «فيدوموستي» الروسية، إلى تداعيات التوترات العسكرية على أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز ألقى بظلاله على أمن إمدادات الغاز واستقرار الأسواق العالمية.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على المكانة الاستراتيجية لإيران وروسيا في سوق الغاز العالمي، معتبراً أن تطوير التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير حقول النفط والغاز وزيادة القدرات التصديرية أمر ضروري.

كما عدّ تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز عاملاً مهماً لضمان أمن الطاقة والتصدي للصدمات الجيوسياسية.

وأشار عراقجي إلى تقديم خطة من سبعة أيام لتهيئة الظروف اللازمة لإعادة فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، شريطة إزالة التهديدات العسكرية وتوافر الظروف المطلوبة.

وأكد أن استقرار أسواق الطاقة العالمية يعتمد على الحوار والاحترام المتبادل والتعاون بين جميع الأطراف.

انتهى/