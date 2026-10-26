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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٠:٥٦ ص

عراقجي: استقرار أسواق الطاقة العالمية رهنٌ بالقرار الأمريكي

عراقجي: استقرار أسواق الطاقة العالمية رهنٌ بالقرار الأمريكي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوترات العسكرية واضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز يؤثران في أمن إمدادات الغاز واستقرار أسواق الطاقة العالمية، مشدداً على أن استقرار هذه الأسواق يتوقف على الخيارات التي تتخذها الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عراقجي أشار، في مقال نشرته صحيفة «فيدوموستي» الروسية، إلى تداعيات التوترات العسكرية على أسواق الطاقة العالمية، مؤكداً أن اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز ألقى بظلاله على أمن إمدادات الغاز واستقرار الأسواق العالمية.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على المكانة الاستراتيجية لإيران وروسيا في سوق الغاز العالمي، معتبراً أن تطوير التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار ونقل التكنولوجيا وتطوير حقول النفط والغاز وزيادة القدرات التصديرية أمر ضروري.

كما عدّ تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز عاملاً مهماً لضمان أمن الطاقة والتصدي للصدمات الجيوسياسية.

وأشار عراقجي إلى تقديم خطة من سبعة أيام لتهيئة الظروف اللازمة لإعادة فتح مضيق هرمز وعودة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، شريطة إزالة التهديدات العسكرية وتوافر الظروف المطلوبة.

وأكد أن استقرار أسواق الطاقة العالمية يعتمد على الحوار والاحترام المتبادل والتعاون بين جميع الأطراف.

انتهى/

رمز الخبر 1974988
محمدرضا غفاری

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