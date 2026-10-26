وزير النفط الايراني يزور مركز المراقبة التابع لشركة "زاروبيجنيفت" في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار حميد بورد -الذي توجه إلى موسكو للمشاركة في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز والاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للمنتدى- مركز المراقبة التابع لشركة "زاروبيجنيفت" الروسية، حيث اطلع على قدرات المركز وعملياته المختلفة.

وخلال الزيارة، رحب بورد بمشاركة الشركات الروسية في مشاريع التطوير داخل قطاع النفط الإيراني. وأشار إلى أن شركات النفط والغاز الوطنية الإيرانية قد أنشأت أيضاً مراكز مراقبة مماثلة وبدأت في تشغيلها لمتابعة ورصد الأنشطة في جميع أنحاء البلاد.

وفي هذا السياق، قدم سيرجي كودرياشوف، الرئيس التنفيذي لشركة "زاروبيجنيفت"، عرضاً شاملاً حول عمليات الشركة وقدراتها التقنية ومجالات التعاون المحتملة مع قطاع النفط الإيراني.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من إنشاء مركز المراقبة هو تجميع البيانات المتعلقة بأنشطة "زاروبيجنيفت" في الحقول البرية والبحرية، مضيفاً أن المركز يتيح المراقبة والتحليل الكاملين لمستويات الإنتاج من جميع الآبار، إلى جانب مؤشرات الإنتاج الرئيسية الأخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن حميد بورد غادر إلى موسكو، عاصمة روسيا، صباح يوم الأحد (الموافق الثالث من شهر "آبان" حسب التقويم الإيراني)، لمرافقة مسعود بزشكيان في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) والمشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين للمنتدى.

ووفقاً للجدول الزمني المقرر، من المقرر عقد الاجتماع الوزاري الثامن والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز يوم الاثنين (الموافق الرابع من شهر "آبان")، أي قبل يوم واحد من القمة الرسمية للمنتدى. علاوة على ذلك، عُقد اليوم (الأحد، 3 آبان) اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي -برئاسة السيد علي محمد موسوي، نائب وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية- إلى جانب اجتماع للجنة رفيعة المستوى شُكّلت خصيصاً لهذا الغرض. وقد تضمنت بنود جدول الأعمال الرئيسية مراجعة الوثائق الجوهرية وإنجازها بصيغتها النهائية، وفي مقدمتها البيان الختامي للقمة.

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