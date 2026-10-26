القوات اليمنية تعلن استهداف محطات ضخ النفط في السعودية ومطار الملك خالد

أفادت وكالة مهر للأنباء أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، يحيى سريع، اليوم الاثنين، تنفيذ عملية استهداف لمحطات ضخ النفط الخام الممتدة من شرق السعودية إلى غربها، باستخدام عدد من الطائرات المسيّرة، مؤكداً أن الإصابات كانت دقيقة.

وقال سريع، في بيان، إن القوات المسلحة استهدفت أيضاً مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي، مشيراً إلى أن الإصابة كانت مباشرة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، الأحد، تنفيذ 3 عمليات عسكرية باستخدام عشرات الصواريخ الباليستية، استهدفت مواقع في السعودية، وذلك "رداً على العدوان السعودي والمجازر أمس التي أسفرت عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في صنعاء ومحافظات يمنية أخرى"

ووفقاً للبيان، استهدفت العملية الأولى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض محقّقةً هدفها بنجاح، فيما استهدفت العملية الثانية مرابض الطائرات ومخازن الذخيرة ومراكز التحكّم بالطائرات المسيّرة وعدداً من المواقع في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط، حيث كانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

أما العملية الثالثة، فاستهدفت القاعدة البحرية الجنوبية لقوات حرس الحدود في جيزان، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الجنود والضباط السعوديين.

وأكّدت القوات المسلحة اليمنية أنّها "ستواصل الدفاع عن اليمن وشعبه، ولن تتسامح مع قتلة الأطفال والنساء، ولن تترك هذا العدو المجرم ليوغل في الدماء من دون ردود مؤلمة لا ينساها".

كما جدّدت تحذيرها لشركات الملاحة الجوية العالمية والإقليمية والموظفين والمسافرين من السفر عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض، معتبرةً أنه غير آمن، وكذلك الأجواء السعودية باستثناء الأجواء فوق مكة المكرمة والمدينة المنورة.