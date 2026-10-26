طلب بدء تحقيق جنائي فوري ضد نتنياهو

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن القدس بأن أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الحرب السابق للكيان الصهيوني، شدد: أطرح اليوم طلبي بشأن بدء تحقيق جنائي فوري ضد نتنياهو بتهمة الخيانة العظمى.

وشدد ليبرمان على أن نتنياهو مارَس خلال الشهر الماضي ضغوطًا على كبار قادة الأجهزة الأمنية لاتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى خطأ تقديري وتصعيد المواجهة العسكرية مع إيران. كما اتهم نتنياهو بأنه يسعى، عشية الانتخابات البرلمانية، وبدافع القلق من هزيمة انتخابية، إلى جرّ الكيان إلى الحرب.

وكان وزير الحرب السابق للكيان الصهيوني قد قال سابقًا أيضًا، منتقدًا رئيس وزراء هذا الكيان، إن نتنياهو يسعى إلى مواجهات عسكرية قبل انتخابات الكنيست في 27 أكتوبر.

وبحسب هذا التقرير، حذّر أفيغدور ليبرمان في كلام له من أن نتنياهو يسعى لأهدافه السياسية إلى إيجاد حرب متعمدة.

كما قال إن قادة حزب الليكود (الحزب الحاكم للكيان) طلبوا منه في اتصالات أجروها معه المساعدة للتخلص من شر نتنياهو.

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