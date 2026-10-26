اجتماع طهران الرباعي خطوة على مسار هندسة أمنية إقليمية محلية

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأوضح إبراهيم رضائي في حوار مع مراسل الوكالة ، بشأن اجتماع إيران والسعودية وتركيا وباكستان الرباعي في طهران، مشيرًا إلى التطورات الأخيرة في المنطقة: إن حرب رمضان غيّرت كل الحسابات، وبما يُسمى النظام الأمني للمنطقة، تغييرًا كاملًا. لقد أدركت دول المنطقة اليوم، أو يجب أن تدرك، أن الحضور الأمريكي وانتشار القوات الأجنبية في هذه المنطقة لم يحقق لها أمنًا، بل أدى إلى انعدام الأمن أيضًا.

وأضاف: إن الأمريكيين وضعوا في الواقع درعهم الدفاعي للدفاع عن الكيان الصهيوني. هذه حقيقة؛ فقد أخرجوا حتى المنظومات الدفاعية لبعض دول المنطقة من مواقعها واستخدموها لتأمين أمن الكيان الصهيوني. وهذا الأمر يُظهر أن الاعتماد على أمريكا لا يجلب الأمن لهذه الدول.

على دول المنطقة أن تراجع نموذجها الأمني

وشدد رضائي قائلًا: وبناءً على ذلك، يجب أن يُقام نظام أمني جديد في المنطقة. لقد نفذت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إجراءاتها في هذا المجال، ومحور المقاومة أيضًا يشكّل نموذجًا يمكن تسميته "الأمن الفسيفسائي" في المنطقة. وسنرى علامات هذا النموذج من البحر الأحمر إلى الخليج الفارسي، وإن شاء الله حتى البحر الأبيض المتوسط.

نرحب بانضمام دول المنطقة إلى الهندسة الأمنية الجديدة

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة دول المنطقة في تشكيل الترتيبات الأمنية الجديدة: إن الدول التي كانت لها في السنوات الماضية روابط وعلاقات واسعة مع أمريكا، من الأفضل أن تنضم إلى الهندسة الأمنية الجديدة للمنطقة بقيادة جبهة المقاومة وإيران الإسلامية، وأن تشارك في هذا المسار.

وأضاف رضائي: إن ابتعاد هذه الدول عن أمريكا التي لم تتمكن عمليًا من تأمين أمنها هو تطور إيجابي. وفي الوقت نفسه، نوصي بألا تتسول الأمن من الآخرين لتأمين أمنها. من الأفضل لهذه الدول أن تنظم علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بوصفها القوة الأولى في المنطقة والبلد الذي خرج من الميدان، بفضل الله، مرفوع الرأس ومنتصرًا بعد هذه الحرب أيضًا.

وتابع: على دول المنطقة أن تقبل حقائق المنطقة الجديدة وأن تصل إلى خلاصة أن الأمن المستدام لا يمكن تحقيقه إلا عبر تعاون دول المنطقة وتشكيل نظام أمني داخلي، ولا سبيل آخر لذلك.

على السعودية أن تراجع سياساتها تجاه إيران

وقال رضائي: أقول بشكل محدد بشأن السعودية إن هذا البلد لا سبيل له لتأمين أمنه سوى مراجعة مقارباته السابقة وتنظيم علاقاته مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وطرح، مع انتقادات لسياسات الرياض الإقليمية في السنوات الماضية، قائلًا: نحن نعلم أن السعودية في سنوات حكم آل سلمان وابن سلمان بذلت كل جهدها لإسقاط إيران وتدميرها وتفتيتها. ومن بين ذلك إجراءات في اتجاه دعم التنظيمات الإرهابية في شرق البلاد وغربها ومحاولة زعزعة أمن إيران.

وتابع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: في هذه السنوات، صدرت عن السعودية إجراءات بهدف زعزعة أمن إيران، من بينها محاولة إرسال داعش نحو إيران. كما أن التفجيرات والاغتيالات المختلفة وإطلاق شبكات معادية مثل إيران إنترناشونال والعمليات النفسية والمعرفية ضد الإيرانيين والضغوط السياسية والدبلوماسية وبعض الإجراءات الأخرى، من جملة الأمور التي نطرحها في تقييم أداء السعودية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

السعودية اليوم تواجه أزمة

وأضاف رضائي، موضحًا أن السعودية اتبعت كل هذه المسارات في السنوات الماضية: إننا الآن في نقطة أصبحت فيها مطارات السعودية أيضًا تواجه انعدام الأمن، في حين كانوا يسعون سابقًا إلى إغلاق مطاراتنا. إنهم اليوم يواجهون الأزمة بأنفسهم، وهذا الأمر يجب أن يدفع حكام السعودية إلى خلاصة عقلانية.

وشدد قائلًا: على حكام السعودية أن يعلموا أن سبيل مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس إيجاد انعدام الأمن واتباع سياسات مزعزعة للاستقرار. إن الإجراءات التي اتبعت ضد بلادنا في العقد أو العقدين الأخيرين، ولا سيما في السنوات الماضية، لم تعرقل فقط حل مسائل المنطقة، بل أدت إلى زيادة التوترات وتعقيد الوضع الأمني. لقد ألحقت السعودية بنا ضررًا كبيرًا، وهم يدينون لنا بالكثير.

وقال رضائي، مع تفريقه بين الشعب السعودي وحكام هذا البلد: إننا مخلصون للشعب السعودي ونحترمه، لكن قصة حكام السعودية والديكتاتوريين الذين يحكمون السعودية مختلفة.

وأضاف: في رأيي، لم يعد ينبغي أن نتعامل مع السعودية كما في السابق، وأن نأخذ في الاعتبار الملاحظات السابقة تجاه حكام السعودية. لقد تغيرت الظروف، ويجب أن نراجع تقييماتنا ومقارباتنا بما يتناسب مع هذه الظروف الجديدة.

تحركات السعودية ضد إيران قبل حرب رمضان

وقال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في جزء آخر من كلامه، مشيرًا إلى بعض التقارير حول تحركات السعودية قبل حرب رمضان: إن جزءًا من مسألة الحرب يعود إلى هذا الموضوع. وبحسب المعلومات التي طُرحت، فقد سافر خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، قبل الحرب إلى أمريكا وقال للطرف الأمريكي إنه يجب مهاجمة إيران، لأنه إذا لم تهاجموا إيران فستصبح أكثر جرأة.

وتابع: هذه أخبار تتعلق بما قبل الحرب، في فبراير. وبعد ذلك أيضًا وقعت، للأسف، تحركات ضد بلادنا؛ وذلك في ظروف كانت قد قُدمت فيها وعود سابقًا.

وشدد رضائي: إن السعودية اليوم تحت الضغط، وعليها أن تبحث عن سبيل للخروج من هذا الوضع داخل المنطقة. إن أمن دول المنطقة لا يعتمد على حضور الأجانب والقوات الخارجية، ولا يمكن تسليم تأمين الأمن المستدام لقوى تنظم أولوياتها على أساس مصالحها، ومن بينها تأمين أمن الكيان الصهيوني.

أمن المنطقة يجب أن تؤمنه دول المنطقة

وأشار رضائي إلى ضرورة تعاون دول المنطقة وأهمية الحوارات الإقليمية قائلًا: السبيل الوحيد أمامنا هو أن تتعاون دول المنطقة فيما بينها لهندسة نظام أمني داخلي؛ نظام يؤمن أمنه من داخل المنطقة، وتتحمل دول المنطقة المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على استقرارها وأمنها.

وشدد على أن محور المقاومة سيكون له دور محوري في تشكيل النظام الأمني المستقبلي، وقال: من وجهة نظرنا، سيكون محور هذا النظام الأمني بالتأكيد محور المقاومة. لقد دفعت المقاومة كلفة كبيرة لهذا المسار، ونعتقد أن النظام الأمني المستقبلي للمنطقة سيكون، إن شاء الله، مقاومًا.

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