عراقجي: الدفاع الشعبي سند الدبلوماسية في الدفاع عن البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، شدد في رسالة بمناسبة أسبوع الدفاع السلبي، مشيرًا إلى دور هذا المجال في صمود البلاد، على ضرورة الاستفادة من طاقات الدبلوماسية لصون الاستقلال والمصالح الوطنية.

وفيما يلي نص الرسالة:

بالتزامن مع حلول أسبوع إحياء الدفاع السلبي، أغتنم الفرصة لأذكّر بدور ومكانة هذا المجال المهم جدًا، الذي أُرسيت أسسه في ظل التوجيهات الحكيمة وبصيرة قائدنا الشهيد، والذي أدى باهتمام جميع أركان الحكم وحضور الأمة الإيرانية الشريفة القوي في ميادين المقاومة إلى صمود البلاد الجدير بالثناء في الحربين الأخيرتين، وأفشل كثيرًا من مؤامرات أعداء الثورة وإيران الإسلامية.

إن الصمود المنتصر لبلادنا العزيزة خلال الهجومين الأخيرين للعدو لم يتحقق إلا عبر التلاحم وتعبئة جميع القطاعات العسكرية وغير العسكرية، والحضور المشرف لأفراد الأمة الإيرانية في ميادين المقاومة، وقد حقق، بالاستفادة من كل الطاقات المتاحة والتنسيق والتعاون الوثيق بين القوات المسلحة وجهاز السياسة الخارجية في مسار صون استقلال البلاد وعزتها، نجاحات عظيمة للوطن الإسلامي.

وإن وزارة الخارجية، مع عنايتها الخاصة بشعار أسبوع إحياء الدفاع السلبي لعام 1405 تحت عنوان "الدفاع الشعبي، إيران الصامدة"، تؤكد على الدور الأساسي للشعب في الدفاع عن إيران الإسلامية، وستستخدم كل طاقتها في مجال الدبلوماسية والسياسة الخارجية في اتجاه الدفاع السياسي والقانوني عن البلاد وتأمين المصالح الوطنية وفقًا لتوجيهات قائد الثورة الأعلى، ولن تتوانى في هذا المسار عن أي جهد.

وفي الختام، مع إحيائي ذكرى جميع شهداء الثورة الإسلامية ولا سيما قائد الثورة الشهيد، أهنئ جميع المسؤولين والقائمين على هذا المجال بحلول أسبوع الدفاع السلبي، وأسأل الله تعالى لهم التوفيق في خدمة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف الخطيرة.

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