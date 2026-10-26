مسؤول عسكري يمني: شركة أرامكو والاستثمار فيها ليسا آمنين

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المسيرة بأن مسؤولًا عسكريًا يمنيًا قال في مقابلة مع وكالة سبأ: نوصي جميع المستثمرين في شركة أرامكو السعودية بمراقبة المؤشرات المالية وقيمة أسهم هذه الشركة قبل اتخاذ أي قرار للاستثمار.

وأضاف هذا المصدر العسكري اليمني في سياق تحذيره: إن شركة أرامكو والاستثمار فيها ليسا آمنين، وقد تراجعت القيمة السوقية لهذه الشركة بأكثر من 100 مليار دولار، وذلك في وقت تخفي فيه السعودية تبعات استهداف القوات المسلحة اليمنية المتكرر لهذه الشركة.

ويأتي تحذير هذا المسؤول العسكري اليمني في وقت حذّرت فيه القوات المسلحة لهذا البلد أيضًا مساهمي شركة أرامكو السعودية من الخسائر الناجمة عن استمرار المساهمة في هذه الشركة.

وقد طلبت القوات المسلحة اليمنية من المسافرين وشركات الطيران مرارًا الابتعاد عن مطارات السعودية، باستثناء مطاري مكة والمدينة. كما حذّرت هذه القوات الموظفين والعمال والمواطنين من الاقتراب من المنشآت النفطية السعودية.

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