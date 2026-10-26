ليبرمان يطلب فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو بتهمة "الخيانة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان لثلاثاء، تشهد إسرائيل انتخابات عامة، وتظهر استطلاعات الرأي العام تقدم معسكر المعارضة اليهودية على معسكر نتنياهو، لكن دون أغلبية تتيح تشكيل حكومة.

وحتى الساعة، يرفض المعسكران احتمال التحالف مع أحزاب فلسطينية ستمثل في الكنيست (البرلمان)، لحشد ما لا يقل عن 61 نائبا (من أصل 120)، وهو العدد اللازم لتشكيل حكومة.

وقال ليبرمان، وزير الحرب الأسبق، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "توجهتُ هذا الصباح إلى النائب العام، مطالباً بفتح تحقيق جنائي ضد بنيامين نتنياهو بتهمة الخيانة".

وأضاف: "فعلى مدى الشهر الماضي، مارس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطاً على قادة المؤسسة الأمنية لاتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى تقديرات خاطئة في التعامل مع إيران".

وتابع أن "محاولة جرّ إسرائيل إلى حرب عشية الانتخابات، مقترنةً بالاستعداد للتضحية بجنود الجيش لمجرد الخوف من خسارة الانتخابات، تُعدّ خيانةً للدولة وأمنها ولجنود الجيش".

ومنذ يونيو/ حزيران 2025، شنت تل أبيب حربين على إيران، التي ردت بمهاجمة إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

ومنذ أسابيع، يدعي نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وجود مؤشرات على اعتزام إيران مهاجمة إسرائيل قبل الانتخابات.

وتعد انتخابات الثلاثاء مصيرية لمستقبل نتنياهو (76 عاما)، الذي يخضع للمحاكمة بتهم فساد، بينها الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، تستوجب سجنه في حال إدانته.

المصدر: وكالات