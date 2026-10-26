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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٤:٣٧ م

مهاجراني: الحكومة تعمل على كبح التضخم ودعم معيشة المواطنين

مهاجراني: الحكومة تعمل على كبح التضخم ودعم معيشة المواطنين

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني أن الحكومة تعمل على الحد من وتيرة التضخم وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشيرة إلى أن التضخم يرتبط بمتغيرات الاقتصاد الكلي ولا يمكن السيطرة عليه بفاعلية عبر إجراءات قصيرة الأجل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مهاجراني أوضحت أن التضخم ناجم عن متغيرات الاقتصاد الكلي، ولا يمكن ضبطه بصورة فعالة من خلال إجراءات وتدخلات قصيرة الأجل.

وأضافت، في إشارة إلى الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، أن الحكومة تسعى من جهة إلى كبح وتيرة التضخم، ومن جهة أخرى إلى اتخاذ خطوات لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أن زيادة قيمة القسائم السلعية للفئات المحتاجة من بين هذه الإجراءات، معربة عن أملها في أن تشمل الزيادة أيضاً الأشخاص الذين يعلنون، في إطار عملية التصريح الذاتي الجارية، حاجتهم إلى تلقي الدعم.

انتهى/

رمز الخبر 1975001
محمدرضا غفاری

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