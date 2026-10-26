إيران تحسم لقب بطولة العالم للمصارعة الرومانية مبكراً في كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية حسم لقب البطولة مبكراً، بفضل النتائج التي حققها مصارعوه في منافسات الأوزان الأولى، إلى جانب استمرار حظوظهم في حصد المزيد من الميداليات في الأوزان المتبقية.

وفي ختام منافسات الأوزان الأربعة الأولى، أحرز غلامرضا فرخي الميدالية الذهبية في وزن 82 كيلوغراماً، فيما نال كل من بيام أحمدي في وزن 55 كيلوغراماً وعلي أحمدي وفا في وزن 60 كيلوغراماً الميدالية الفضية، وحصل علي إسكوه على البرونزية في وزن 77 كيلوغراماً.

وبذلك، حصد المنتخب الإيراني في الأوزان الأربعة الأولى ميدالية ذهبية وفضيتين وبرونزية.

ولا يزال المصارعون الإيرانيون في الأوزان الستة المتبقية ينافسون على أربع ميداليات ذهبية وميدالية برونزية إضافية، ما يتيح للمنتخب فرصة تعزيز رصيده من الميداليات في ختام البطولة.

وبهذه النتائج، ضمن المنتخب الإيراني بقيادة مدربه حسن رنگرز لقب البطولة قبل انتهاء المنافسات، ليحقق إنجازاً جديداً في المصارعة الرومانية العالمية.

انتهى/