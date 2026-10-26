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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٥:١٣ م

وزراء دفاع تركيا وباكستان والسعودية يلتقون الرئيس الايراني

وزراء دفاع تركيا وباكستان والسعودية يلتقون الرئيس الايراني

خلال زيارتهم إلى طهران، التقى مسؤولون من تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية بمسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزراء دفاع تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وفودهم المرافقة بمسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال زيارتهم إلى طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1975004
جواد ماستری فراهانی

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