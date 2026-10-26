وزراء دفاع تركيا وباكستان والسعودية يلتقون الرئيس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزراء دفاع تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وفودهم المرافقة بمسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال زيارتهم إلى طهران.

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