وزراء دفاع تركيا وباكستان والسعودية يلتقون الرئيس الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزراء دفاع تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وفودهم المرافقة بمسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال زيارتهم إلى طهران.
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خلال زيارتهم إلى طهران، التقى مسؤولون من تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية بمسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزراء دفاع تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وفودهم المرافقة بمسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك خلال زيارتهم إلى طهران.
/انتهى/
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