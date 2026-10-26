الرئيس الايراني يتوجه إلى موسكو لحضور قمة الدول المصدرة للغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، توجه مساء اليوم الاثنين إلى موسكو لحضو قمة الدول المصدرة للغاز.

ومن المقرر ان يلتقي بزشكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويجرى محادثات معه.