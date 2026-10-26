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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٦:٣١ م

الرئيس الايراني يتوجه إلى موسكو لحضور قمة الدول المصدرة للغاز

الرئيس الايراني يتوجه إلى موسكو لحضور قمة الدول المصدرة للغاز

توجه الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، مساء اليوم الاثنين إلى موسكو لحضو قمة الدول المصدرة للغاز.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان، توجه مساء اليوم الاثنين إلى موسكو لحضو قمة الدول المصدرة للغاز.

ومن المقرر ان يلتقي بزشكيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويجرى محادثات معه.

رمز الخبر 1975008

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