الرئيس الايراني: أمن ممرات الطاقة سيكون محور قمة مصدري الغار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفي اطار متصل، أوضح الرئيس بزشكيان، مساء الاثنين، أن المنتدى يمثل آلية شبيهة بمنظمة أوبك في مجال الغاز، وأن إيران من أعضائه المؤسسين منذ عام 2006، لافتاً إلى أن الدول الأعضاء تمتلك أكثر من 70 بالمئة من الغاز العالمي، وتؤدي دوراً مهماً في إدارة الطاقة وتوفير احتياجات العالم منها.

وشدد رئيس الجمهورية على أن التفاهمات الاستراتيجية بين الدول المنتجة والمصدّرة للغاز يمكن أن تسهم في إدارة سوق الطاقة العالمية وتعزيز التعاون الدولي، معتبراً أن توسيع التعاون متعدد الأطراف ومواجهة الأحادية من الأهداف المهمة للقمة. وأكد رفض أن تفرض دولة إرادتها وقيودها على الدول الأخرى، مشيراً إلى ضرورة إتاحة المجال أمام البلدان لتطوير علاقاتها التجارية والاقتصادية باستخدام العملات الوطنية أو آليات نقدية متفق عليها.

ولفت إلى أن الإجراءات الأمريكية في المنطقة ودعم واشنطن اعتداءات الكيان الصهيوني، بمساندة بعض الدول الأوروبية، أسهما في اتساع نطاق انعدام الأمن وظهور مشكلات أمام حرية نقل الطاقة، مؤكداً أن تداعيات هذه الأوضاع لا تقتصر على المنطقة، بل تمتد إلى العالم بأسره.

وفيما يتعلق بزيارته إلى روسيا، أوضح الرئيس بزشكيان أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث تطوير العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن الزيارة تتيح أيضاً فرصة للقاء قادة الدول المشاركة في القمة وإجراء محادثات ثنائية معهم.