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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٨:٠٣ م

ايران وباكستان والسعودية وتركيا يؤكدون على استمرار المباحثات حول السلام والأمن في المنطقة

ايران وباكستان والسعودية وتركيا يؤكدون على استمرار المباحثات حول السلام والأمن في المنطقة

صدر بيان صحفي بشأن الاجتماع الرباعي الذي ضم إيران وباكستان وتركيا والسعودية حول الأمن والاستقرار الإقليميين، وجاء فيه أن المشاركين اتفقوا على مواصلة الحوار بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأربع في المنطقة، بما في ذلك في مجال السلام والأمن الإقليميين.

وأفادت وكالة مهر للانباء، بأن نص البيان الصحفي للاجتماع الرباعي الذي ضم إيران وباكستان وتركيا والسعودية بشأن الأمن والاستقرار الإقليميين، ذكر أن الاجتماع الأول للدول الإقليمية الأربع عُقد اليوم الاثنين الموافق 26 تشرين الأول/أكتوبر 2026، في طهران.

وأضاف البيان أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللواء محسن رضائي، استضاف الاجتماع.

كما أشار البيان إلى مشاركةوزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المشاركين اتفقوا على مواصلة الحوار الرامي إلى تعزيز التعاون بين الدول الإقليمية الأربع، بما في ذلك في مجال السلم والأمن في المنطقة.

رمز الخبر 1975011

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