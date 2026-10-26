اللواء عبد اللهي: لن تتمتع أي سفينة مخالفة بالأمن

وأفادت وكالة أنباء مهر، فقد أعرب اللواء عبد اللهي، رئيس أركان القوات المسلحة الايرانية، عن شكره وتقديره للمقاتلين البواسل في الجيش والحرس الثوري وقوات الباسيج، مؤكدًا أنه خلافًا لما تروج له الدعاية الإعلامية من قبل القادة الأمريكيين بأن مضيق هرمز مفتوح وحر، فإن هذا الممر المائي الاستراتيجي مغلق تمامًا ويخضع لسيطرة وإشراف القوات البحرية القوية للحرس الثوري.

وخلال زيارة لسواحل بحر عُمان، أعلن اللواء عبد الله أيضًا: إن القوات البحرية والبرية للجيش، على الرغم من جاهزيتها ومعنوياتها العالية، تُسيطر سيطرةً كاملةً على المياه المفتوحة لبحر عُمان وسواحله، وتُراقب جميع تحركات العدو في المنطقة، ولا تسمح بمرور أي سفن مُخالفة.

وخلال هذه الزيارات، التي حضرها قادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني والجيش، أعلن رئيس أركان القوات المسلحة: إن منطقة الخليج الفارسي بأكملها وجزرها، وبحر عُمان وسواحله، وشرق وغرب مضيق هرمز، تخضع لسيطرة القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ذات القدرات العالية جدًا، وطالما أن مضيق هرمز مغلق، فلا يُسمح لأي سفينة بالإبحار خارج الترتيبات الإيرانية في هذا الممر المائي الاستراتيجي.

وحذر قائلًا: إن أي سفينة مُخالفة تُحاول، لأي سبب كان، الإبحار خارج المسار المُحدد والترتيبات الإيرانية، ستُعرّض أمنها للخطر وستُلحق بها أضرار جسيمة.

وتابع اللواء عبد الله إعلانه قائلاً: إن القوات المسلحة في منطقة الخليج الفارسي والجزر ومضيق هرمز وسواحل بحر عمان أكثر استعداداً بكثير مما كانت عليه في الماضي، وهي موجودة في المنطقة بقوة وسلطة كبيرتين، وستواجه أي شر وعدوان من العدو بحزم أكبر مما كانت عليه في الماضي.