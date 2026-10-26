رضائي عقب الاجتماع الرباعي: خلصنا إلى أن الأمن بغرب آسيا يجب أن ينبع من داخل المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي صرح عقب انتهاء الاجتماع الرباعي بين إيران وباكستان وتركيا والسعودية بشأن الأمن والاستقرار الإقليمي بما يلي: "كان ينبغي للتعاون الإقليمي أن يبدأ منذ فترة طويلة، وقد أظهرت زيارات كبار المسؤولين من تركيا وباكستان والسعودية أن التهديدات الأمريكية ليس لها تأثير كبير على دول العالم".

ونتيجة لمقاومة الشعب الإيراني واقتدار القوات المسلحة، تشكل مناخ جديد وإيجابي في المنطقة وفي المحادثات مع كبار المسؤولين في تركيا وباكستان والسعودية.

واكد ان نتائج مقاومة الشعب الإيراني أصبحت تظهر بشكل ملموس يوماً بعد يوم.

واشار إلى ان كبار المسؤولين في تركيا وباكستان والسعودية يرون أن الحل لمشكلات المنطقة يكمن في تظافر جهود الدول الأربع معاً.

واضاف: لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الأمن في منطقة غرب آسيا يجب أن يكون نابعاً من الداخل وذاتي، ويجب منع أي نوع من التدخل الأجنبي.

كما تم التأكيد على ضرورة انسحاب الكيان الصهيوني من جنوب لبنان وجنوب سوريا ومن قطاع غزة والضفة الغربية، وأن يكف عن اعتداءاته.