سماع أصوات انفجارات في الدمام السعودية

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن قناة المسيرة بأن مصادر سعودية أعلنت سماع أصوات انفجارات في المنطقة الشرقية في السعودية ومدينة الدمام.

كما أعلنت وسائل إعلام سعودية صدور تحذير أمني في المنطقة الشرقية في السعودية.

ومن جهة أخرى، تشير بيانات موقع تتبع الحركة الجوية فلايت رادار إلى توقف أنشطة الطيران في مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام شرق السعودية.

هجوم بطائرة مسيّرة يمنية على جنوب السعودية

أعلن المتحدث باسم التحالف السعودي عن هجوم بطائرة مسيّرة يمنية على المناطق الجنوبية في السعودية.

وأكد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف السعودي، أن المناطق الجنوبية في السعودية تعرضت لاستهداف بأربع طائرات مسيّرة.

وادّعى أن هذه الطائرات المسيّرة، التي أُطلقت من قبل أنصار الله نحو المناطق الجنوبية في السعودية، تم اعتراضها وتدميرها.

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