انضمام ايران إلى التحالف العالمي لحماية الأنواع المهددة بالانقراض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقّع حميد ظهرابي، رئيس وفد جمهورية إيران الإسلامية، بعد ظهر الاثنين في العاصمة الارمينية يريفان، على هامش المؤتمر الـ 17 لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي (COP17)، الوثيقة الرسمية لانضمام إيران إلى هذا التحالف العالمي.

وقد تم الإعلان عن هذا التحالف بمبادرة من أرمينيا، خلال المؤتمر الـ 17 لأطراف الاتفاقية، وبحضور رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

تتولى أمانة التحالف مسؤولية منظمة (Reverse the Red) العالمية، وهي منظمة تُعنى بمساعدة الدول على استعادة الحياة البرية وحمايتها بهدف إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض.

وسبق أن أعلنت عدة صناديق عالمية عن دعمها المالي للتحالف، حيث بلغ إجمالي الدعم حتى الآن 500 مليون دولار.

وفي الاجتماع الذي عُقد لمناقشة انضمام إيران إلى التحالف، أكد ظهرابي على ضرورة التوزيع العادل للموارد والتكنولوجيا لإنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض.

كما تقرر إدراج اسم جمهورية إيران الإسلامية، بوصفها دولة وضعت خطة عمل لحماية 40 نوعًا من أنواع الحياة البرية، على الموقع الإلكتروني للتحالف بهدف الاستفادة من الدعم التقني والعلمي والمالي.

وكانت جمهورية إيران الإسلامية قد حازت سابقًا على جائزة (Reverse the Red) خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) العام الماضي، وذلك لتنفيذها برامج لحماية الأنواع واستعادتها.

بانضمام إيران، وصل عدد الدول الأعضاء في التحالف العالمي للعمل من أجل إنقاذ الأنواع المهددة بالانقراض إلى 18 دولة.

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