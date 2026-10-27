تراجع محدود في أسعار النفط..خام برنت ينخفض إلى 114.70 دولاراً

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة "رويترز"، أن أسعار النفط تراجعت يوم الثلاثاء، حيث أدى احتمال التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى تخفيف المخاوف بشأن تعطل الإمدادات. ومع ذلك، ظل خام برنت يتداول بالقرب من أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، في ظل هجمات استهدفت المملكة العربية السعودية، مما قلص الآمال في تحقيق استقرار إقليمي فوري.

انخفاض أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط (WTI)

هبطت عقود خام برنت الآجلة بأكثر من دولار -أي بنسبة 0.57%- لتصل إلى 114.70 دولاراً للبرميل. وفي الوقت نفسه، انخفض خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأمريكي بمقدار دولار واحد، أي بنسبة 1%، ليتم تداوله عند 100.70 دولاراً للبرميل.

هجمات جديدة تحول دون مزيد من الانخفاض في أسعار النفط

غير أن تراجع أسعار النفط ظل محدوداً، نظراً لهشاشة آفاق السلام؛ علاوة على ذلك، أدت هجمات جديدة شنتها جماعة "أنصار الله" ضد المملكة العربية السعودية -وهي منتج رئيسي للنفط عالمياً- إلى تفاقم المخاوف.

ووفقاً لبيانات جمعها مركز أبحاث مقره واشنطن، يتتبع حوادث الأمن البحري حول العالم منذ عام 2017، فقد كان شهر أكتوبر الأسوأ على الإطلاق من حيث عدد الهجمات التي استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز والممرات المائية المجاورة له.

مضيق هرمز في قلب أزمة الطاقة

لقد امتدت تداعيات الصراع لتشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، مما جعل مضيق هرمز المحور الرئيسي للأزمة. وقبل اندلاع الأعمال العدائية في فبراير، كان نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية يمر عبر هذا الممر المائي الضيق.

وفي الأسبوع الماضي، وعقب سلسلة من الهجمات الإيرانية على ناقلات نفط بالقرب من مضيق هرمز، ارتفع سعر خام برنت ليتجاوز 117 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لم يُسجل منذ شهر أبريل. كما عاودت أسعار خام برنت الوصول إلى حاجز الـ 117 دولاراً يوم الاثنين. زيادة إنتاج الديزل في المصافي الروسية

وفي تطور آخر، ذكر مصدران في القطاع على دراية بالأمر أن المصافي الروسية تعتزم زيادة إنتاج الديزل خلال شهر أكتوبر. ويأتي هذا القرار في أعقاب إصدار الحكومة الروسية حصصاً للتصدير، وذلك في ضوء اتفاق تم التوصل إليه بين الكرملين والولايات المتحدة بشأن الإمدادات.

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