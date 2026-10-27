نيويورك تايمز: الخلافات بين قادة إسرائيل حول إيران صحيحة

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين صهاينة أن الخلافات بين بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيوني، وإيال زامير، رئيس أركان جيش الكيان، حول العدوان على إيران قبل الانتخابات البرلمانية كانت حقيقية.

وذلك في وقت كان فيه يسرائيل كاتس، وزير حرب الكيان الصهيوني، قد ادّعى أمس أن مثل هذه الخلافات لم تكن موجودة أساسًا.

وبحسب تقرير نيويورك تايمز، فقد عارض زامير تنفيذ العدوان الذي يريده نتنياهو قبل الانتخابات. وقد أعرب خلال الأيام الماضية عن قلقه من الضغوط التي يمارسها نتنياهو للقيام بإجراء ضد إيران بشكل مستقل.

ويرى زامير أن مثل هذا الإجراء يُعد خطأً يمكن أن يؤدي إلى هجوم إيران على الأراضي المحتلة.

وكانت القناة 12 التلفزيونية للكيان الصهيوني قد أفادت أمس أيضًا بأن الخلافات بين بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء هذا الكيان، وإيال زامير، رئيس أركان جيش الكيان، حول طريقة التعامل مع إيران وصلت إلى مستوى غير مسبوق.

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