صهاينة يهاجمون أحد مراكز الاقتراع في "بيت شمش"

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن صحيفة جيروزاليم بوست أفادت بأن عددًا من الصهاينة هاجموا اليوم بالتزامن مع بدء الانتخابات البرلمانية في الأراضي المحتلة مركز اقتراع في بيت شيمش الواقع قرب القدس المحتلة.

وبحسب هذا التقرير، قام الصهاينة المذكورون بإلقاء القمامة عند مدخل هذا المركز وطلبوا من صهاينة آخرين عدم التصويت.

كما أفادت هذه الصحيفة بأن حزب الحريديم أعلن أن أعضاء هذا الحزب تعرضوا لهجوم عنيف في مراكز الاقتراع في بني براك وبيت شيمش وبيتار عيليت.

ولم تُنشر بعد مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

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