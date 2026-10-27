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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١:٣٥ م

خلال لقاء في موسكو؛

الرئيس الايراني وامير قطر يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجال الطاقة

الرئيس الايراني وامير قطر يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجال الطاقة

التقى أمير قطر بالرئيس الإيراني اليوم الثلاثاء، على هامش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) في موسكو.

ووأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على هامش القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في روسيا. وناقش الطرفان استراتيجيات توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان واقع العلاقات الراهنة بين طهران والدوحة، مؤكدين على أهمية توسيع الروابط السياسية والاقتصادية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.

وقد شملت أبرز المواضيع التي نوقشت خلال اللقاء: التعاون في قطاع الطاقة، وتوسيع التفاعلات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التنسيق بين الدول المصدرة للغاز,

/انتهى/

رمز الخبر 1975033
جواد ماستری فراهانی

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