الرئيس الايراني وامير قطر يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجال الطاقة

ووأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، على هامش القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في روسيا. وناقش الطرفان استراتيجيات توسيع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في قطاع الطاقة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان واقع العلاقات الراهنة بين طهران والدوحة، مؤكدين على أهمية توسيع الروابط السياسية والاقتصادية، والاستفادة من الإمكانات المتاحة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.

وقد شملت أبرز المواضيع التي نوقشت خلال اللقاء: التعاون في قطاع الطاقة، وتوسيع التفاعلات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التنسيق بين الدول المصدرة للغاز,

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