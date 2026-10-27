أمير قطر يلتقي بزشكيان؛ تأكيد على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، التقيا على هامش القمة الثامنة لقادة منتدى الدول المصدرة للغاز في روسيا، وتحدثا حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة.

وفي هذا اللقاء، شدد الطرفان، مع استعراضهما آخر وضع للعلاقات بين طهران والدوحة، على أهمية توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية والاستفادة من الطاقات المتاحة للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.

وكان التعاون في مجال الطاقة وتطوير التفاعلات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التنسيق بين الدول المصدرة للغاز من بين المحاور التي حظيت بالاهتمام في هذا اللقاء.

وسيُنشر مزيد من الأخبار لاحقًا عبر المنصات الإعلامية لديوان رئيس الجمهورية.

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