عراقجي يهنئ المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية بإحرازه لقب بطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي نشر رسالة هنّأ فيها المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية على إحرازه لقب بطولة العالم.

وجاء في نص الرسالة: «إن تتويج المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية بالبطولة هو ثمرة الإرادة المتألقة والشجاعة والقدرات التي يتمتع بها أبناء هذا الوطن، ورمز لارتباط الثقة بالنفس بروح البطولة».

وأضاف عراقجي: «أهنئ الأبطال المشرّفين والجهاز الفني والمدربين المجتهدين وأسرة المصارعة الإيرانية الكبيرة على مواصلة هذه الإنجازات المثيرة للفخر».

وتابع: «وقف أبناء إيران مجدداً على منصة المجد، ليؤكدوا أن طريق العزة يمر عبر ميدان الإرادة والعزيمة. ولا شك أن هذا الفوز الجميل، إلى جانب رفع العلم الإيراني العريق، سيكون مصدر إلهام للجيل الشاب وبشارة بمستقبل مشرق للرياضة في البلاد».

واختتم وزير الخارجية رسالته بالتعبير عن تمنياته للمصارعين الإيرانيين بمواصلة التألق وتحقيق المزيد من الإنجازات واعتلاء منصات أعلى من المجد.

انتهى/