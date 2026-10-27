محكمة عراقية تحكم بالسجن المؤبد على 6 فرنسيين

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن رويترز بأن محكمة في العراق حكمت يوم الثلاثاء بالسجن المؤبد على 6 مواطنين فرنسيين وبالسجن 15 عامًا على فرنسي آخر. وكان هؤلاء متهمين بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وكان هؤلاء السبعة من بين 47 مواطنًا فرنسيًا مشتبهًا بانتمائهم إلى داعش، نُقلوا العام الماضي، في إطار اتفاق وبالتنسيق مع القوات الأمريكية والمسؤولين العراقيين، من مراكز الاعتقال في شمال شرق سوريا إلى العراق.

وأعلن قاضي المحكمة أن الأحكام صدرت استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب العراقي وبتهمة الانضمام إلى داعش وإيجاد الرعب والخوف. وبحسب قوله، اختارت المحكمة السجن المؤبد بدلًا من عقوبة الإعدام بسبب صغر سن المتهمين.

وبحسب رويترز، حُكم على المتهم السابع، البالغ 23 عامًا، بالسجن 15 عامًا. كما أعلن عباس المالكي، أحد محامي المتهمين، أن هذه المجموعة ستعترض على الأحكام الصادرة أمام محكمة التمييز العراقية.

وكانت المحكمة العراقية قد بدأت الشهر الماضي محاكمة هؤلاء المواطنين الفرنسيين.

استولى داعش في عام 2014 على أجزاء واسعة من العراق وسوريا، لكنه طُرد في عام 2019 من المناطق التي كان يسيطر عليها. ومع ذلك، ما زالت بقايا هذا التنظيم تواصل نشاطها.

وكانت أمريكا قد أعلنت في يناير أنها بدأت نقل معتقلي داعش من سوريا إلى العراق؛ وهو إجراء جاء في أعقاب مخاوف بشأن أمن مراكز احتجاز السجناء في شمال شرق سوريا وفقدان السيطرة على أجزاء من هذه المنطقة من قبل القوات التي تقودها الأكراد.

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