  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٣:٥٧ م

سماع أصوات إنذار خطر وانفجارات في الرياض

سماع أصوات إنذار خطر وانفجارات في الرياض

أفادت وسائل إعلام سعودية بدوي صفارات الإنذار في الرياض عاصمة السعودية.

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المسيرة بأن وسائل إعلام سعودية أفادت بدوي صفارات الإنذار في الرياض عاصمة السعودية.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة فرانس برس بسماع أصوات انفجارات في الرياض.

ومن جهة أخرى، أشار فلايت رادار إلى توقف الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وأفادت بلومبرغ نقلًا عن مصدر باندلاع حريق اليوم في منشآت شركة أرامكو النفطية في رأس التنورة؛ لكنها لم تقدم تقريرًا عن حجم الأضرار.

وذلك في وقت كان فيه يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، قد أعلن قبل ساعة عن استهداف مصفاة رأس التنورة شرق السعودية بصاروخ باليستي.

/انتهى/

رمز الخبر 1975040

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات