سماع أصوات إنذار خطر وانفجارات في الرياض

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المسيرة بأن وسائل إعلام سعودية أفادت بدوي صفارات الإنذار في الرياض عاصمة السعودية.

وفي الوقت نفسه، أفادت وكالة فرانس برس بسماع أصوات انفجارات في الرياض.

ومن جهة أخرى، أشار فلايت رادار إلى توقف الرحلات الجوية في مطار الملك فهد الدولي في الدمام.

وأفادت بلومبرغ نقلًا عن مصدر باندلاع حريق اليوم في منشآت شركة أرامكو النفطية في رأس التنورة؛ لكنها لم تقدم تقريرًا عن حجم الأضرار.

وذلك في وقت كان فيه يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، قد أعلن قبل ساعة عن استهداف مصفاة رأس التنورة شرق السعودية بصاروخ باليستي.

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