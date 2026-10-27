أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن "واع" بأن وحدة الإعلام الأمني العراقية أعلنت اليوم الثلاثاء عن إسقاط طائرة مسيّرة فوق المنطقة الخضراء في بغداد.

وأعلنت منظمة الإعلام الأمني العراقية أن الأصوات التي سُمعت في بغداد كانت ناتجة عن التصدي لطائرة مسيّرة في محيط المنطقة الخضراء في بغداد.

وقالت هذه المنظمة إن هذه الطائرة المسيّرة كانت مجهولة وتم التصدي لها.

ومن جهة أخرى، ادّعى مصدر أمني نقلًا عن الحدث أن هذه الطائرة المسيّرة أُسقطت بمنظومات الدفاع التابعة للسفارة الأمريكية في بغداد.

وكانت وسائل إعلام قد أفادت سابقًا بسماع أصوات انفجارات في بغداد.

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