إحصاء مروع عن قتل النساء في غزة والضفة الغربية على يد الاحتلال

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن العربي الجديد بأن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة شؤون المرأة في هذا البلد أعلنا أن الكيان الصهيوني أرسل منذ أكتوبر 2023 أكثر من 12 ألفًا و500 امرأة إلى الشهادة في قطاع غزة، و28 امرأة أخرى في الضفة الغربية المحتلة.

وقد أُعلن هذا الإحصاء في بيان مشترك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.

وبحسب هذا البيان، بلغ عدد النساء الفلسطينيات حتى نهاية عام 2025 نحو مليونين و750 ألفًا، يشكلن 49 في المئة من سكان فلسطين. ومن هذا العدد، تعيش مليون و690 ألفًا في الضفة الغربية المحتلة ومليون و60 ألفًا في قطاع غزة.

وشدد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة شؤون المرأة على أن أكثر من 12 ألفًا و500 امرأة استُشهدن في هذه المنطقة منذ بدء الحرب الأخيرة للكيان الصهيوني على قطاع غزة. وقد استمرت هذه الحرب أكثر من عامين وانتهت باتفاق وقف إطلاق النار الذي نُفذ اعتبارًا من 10 أكتوبر 2025؛ ومع ذلك، ما زالت قوات الاحتلال تنقض هذا الاتفاق.

وبحسب هذا البيان، فإن أكثر من 9 آلاف من النساء الشهيدات كنّ أمهات، و42 صحفية أيضًا من بين الضحايا.

كما تشكل النساء الفلسطينيات نحو 14 في المئة من مجموع جرحى قطاع غزة؛ وقد بلغ عدد الجرحى حتى 12 أكتوبر الجاري 175 ألفًا و416 شخصًا.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة شؤون المرأة في سياق بيانهما إلى أن عدوان المحتلين أحدث تغييرات في بنية الأسر الفلسطينية؛ بحيث فقدت 28 ألفًا و860 امرأة أزواجهن. كما ارتفعت حصة الأسر التي تتولاها النساء في قطاع غزة من 12 في المئة قبل الحرب إلى نحو 18 في المئة حتى أكتوبر 2025.

وفي مجال الصحة أيضًا، تواجه نحو 50 ألف امرأة فلسطينية حامل مخاطر متزايدة. وبحسب هذا البيان، سُجل أكثر من 12 ألف حالة إجهاض في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وفي الضفة الغربية المحتلة أيضًا، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة شؤون المرأة أن 28 امرأة فلسطينية استُشهدن منذ بدء حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزة. وهذا الإحصاء جزء من مجموع 1216 فلسطينيًا استُشهدوا في هجمات العسكريين والمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية.

وبحسب البيان نفسه، بلغ معدل البطالة بين النساء في قطاع غزة في الربع الثاني من عام 2026 نسبة 92 في المئة؛ وكان هذا الرقم في الضفة الغربية المحتلة 31 في المئة.

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