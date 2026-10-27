أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني يستقبل سفير اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد اللواء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، اجتماعاً مع سفير اليمن.

وخلال اللقاء، جرى استعراض آخر التطورات على جبهات الصراع في اليمن.

وفي هذا السياق، أعرب اللواء محسن رضائي عن تقديره لدفاع اليمن عن فلسطين، ونضالها المشرّف ضد إسرائيل، لا سيما خلال الصراع الذي استمر أربعين يوماً وفي إطار الدفاع عن غزة.

وفيما يتعلق بالاجتماع الرباعي الذي عُقد مؤخراً في طهران، صرّح قائلاً: "جاء هذا الاجتماع بهدف إرساء ترتيبات أمنية ذاتية في المنطقة بأكملها، وتسهيل انسحاب القوات الأجنبية، ومعالجة مسألة تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".

من جانبه، عبّر السفير اليمني عن امتنانه للمواقف التي أبداها اللواء محسن رضائي والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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