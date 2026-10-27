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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٥:٢٤ م

العميد إلهامي يتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في الجزر الثلاث بالخليج الفارسي

العميد إلهامي يتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة في الجزر الثلاث بالخليج الفارسي

تفقد قائد مقر الدفاع الجوي المشترك خاتم الأنبياء (ص)، الوحدات العسكرية المنتشرة في الجزر الثلاث بالخليج الفارسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد علي رضا إلهامي، قائد مقر الدفاع الجوي المشترك خاتم الأنبياء (ص)، تفقد منطقة الدفاع الجوي في الجنوب الشرقي والوحدات الدفاعية المنتشرة في الجزر الثلاث بالخليج الفارسي. واطلع خلال جولته على القدرات العملياتية والجاهزية القتالية للأفراد، كما التقى بالمقاتلين في هذه المنطقة وأعرب عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم في الحرب المفروضة الثالثة.

وأشاد بجهود مقاتلي الدفاع الجوي للجيش وتفانيهم على مدار الساعة، مؤكداً على أهمية العمل الجهادي والرصد الذكي للتهديدات، وقال: "إن صناعة الأمن المستدام والحفاظ على استقرار المواطنين يأتيان في مقدمة الأولويات الرئيسية للدفاع الجوي للجيش".

وخلال لقائه بالمقاتلين المرابطين في الجزر الثلاث بالخليج الفارسي، شدد قائد مقر الدفاع الجوي المشترك خاتم الأنبياء (ص) في البلاد على ضرورة الحفاظ على الجاهزية القتالية الشاملة والارتقاء بالقدرات العملياتية للوحدات.

وأشار العميد إلهامي إلى الإمكانات العالية لمقاتلي الدفاع الجوي للجيش، واصفاً معنوياتهم وقدراتهم القتالية بالممتازة، وأضاف: "إن الدفاع الجوي للبلاد، بالاعتماد على القدرات المحلية، سيواصل بقوة مسار التقدم وتعزيز قوة الردع".

/انتهى/

رمز الخبر 1975045
جواد ماستری فراهانی

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