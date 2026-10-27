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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٥:٥٩ م

اعتقال افراد خليتين إرهابيتين في سراوان وإيرانشهر

اعتقال افراد خليتين إرهابيتين في سراوان وإيرانشهر

أعلنت قيادة فيلق القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني: بفضل المعلومات الاستخباراتية والعمليات الاستباقية اللاحقة التي نفذتها أجهزة الاستخبارات، تم تحديد هوية افراد خليتين إرهابيتين واعتقالهم في منطقتي سراوان وإيرانشهر.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه اعلنت العلاقات العامة لقيادة فيلق القدس التابع للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني في بيان: استكمالًا للضربات المتتالية التي استهدفت فرق الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية الشرقية، وبفضل المعلومات الاستخباراتية والعمليات الاستباقية اللاحقة التي نفذتها أجهزة الاستخبارات، تم تحديد هوية خليتين إرهابيتين في منطقتي سراوان وإيرانشهر، وتم اعتقال أفراد هذين الخليتين فجر اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن الخليتين اللذين تم تفكيكهما كانا يعتزمان تنفيذ عدة عمليات إرهابية في إيرانشهر وسراوان، والتي تم إحباطها بفضل العمل الحاسم لأجهزة الاستخبارات.

إن مقر قيادة القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، مع شكره لصبر وتعاون سكان المنطقة المتحمسين خلال تنفيذ هذه العمليات، يحذر المرتزقة الأمريكيين والكيان الصهيوني من أن النتيجة النهائية للمرتزقة بالنسبة للعدو هي الموت والدمار.

رمز الخبر 1975047

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