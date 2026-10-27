وزير النفط بالوكالة: ينبغي لوزير الخزانة الأمريكي أن يقلق بشأن تكاليف الوقود على مواطنيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "بورد" كتب، اليوم الثلاثاء، في تدوينة عبر منصة "إكس" ردا على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أنه بدلا من مطالبة الإيرانيين بتخزين الوقود، ينبغي لوزير الخزانة الأمريكي أن يقلق بشأن أسعار الوقود التي يتحملها مواطنوه.

وأضاف وزير النفط بالوكالة: في الوقت الذي تشهد فيه موسكو حراكا دبلوماسيا في مجال الغاز، تبحث أمريكا عن الديزل. وإذا كان "بيسنت" ينصح بتخزين الوقود، فالأولى أن يوجّه نصيحته إلى الأمريكيين الذين يدفعون منذ أشهر ثمن مغامرات "ترامب".

وكان وزير الخزانة الأمريكي قد زعم وجود نقص في الوقود والبنزين خلال فصل الشتاء، في إطار تصريحاته المتناقضة ومزاعمه السابقة بشأن الاقتصاد الإيراني.