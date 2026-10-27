بوتين يشيد بدور الامام الشهيد الخامنئي(رض) في تأسيس منتدى الدول المصدرة للغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا، يوم الثلاثاء، في كلمة له في قمة الدول المصدرة للغاز، التي عقدت في موسكو بحضور رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعدد من رؤساء ومسؤولي الدول المصدرة للغاز، إلى أن تتناول الدول الأعضاء في هذه المنظمة موضوع القيود الأحادية الجانب.

وطالب أعضاء هذه المنظمة بالتصدي للعقوبات الأحادية الجانب التي يفرضها الغرب على الدول ذات الموارد من حاملات الطاقة، والتي أدت إلى منافسة غير عادلة.

وأشار الرئيس الروسي إلى كلمة نظيره الإيراني في القمة، مخاطباً الرئيس بزشكيان: إن حديثكم حول التأثير السلبي للعقوبات غير القانونية في قطاع الطاقة يستند إلى الواقع، لأن هذه العقوبات تخلّف آثاراً سلبية، وهذه الآثار لا تطال المستهلكين فحسب، بل تشمل المنتجين أيضاً.

كما شدد بوتين، مع تأكيده على ضرورة التزام دول العالم بالمبادئ البيئية، على ضرورة منع إساءة استخدام هذه المبادئ لخدمة مصالح دول معينة في العالم.

وقال الرئيس الروسي في جزء آخر من كلمته: بحلول عام 2050، سيبلغ الطلب العالمي على الغاز 5.5 تريليون متر مكعب سنوياً، وستزداد الإمدادات الدولية نحو 1.5 مرة.

وأشار إلى أن الاستهلاك العالمي للغاز في عام 2025 وحده نما بنسبة 1.2 في المئة، ووصل إلى 4.2 تريليون متر مكعب.

وفي جزء آخر من كلمته، أشار بوتين إلى العقوبات الأوروبية ضد روسيا وقال: إن أوروبا، بإعراضها عن مصادر الطاقة الروسية، تضرب صناعتها وقطاعها الاجتماعي.

وأضاف: إن أوروبا، برفضها مصادر الطاقة الروسية وإلغائها العقود طويلة الأمد، تلحق الضرر بصناعتها ومجالها الاجتماعي؛ وهناك مثل روسي يقول: لا تحفر حفرة لغيرك، فقد تقع فيها بنفسك، وهذا بالضبط ما حدث اليوم في دول الاتحاد الأوروبي.