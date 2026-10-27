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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٦، ٧:٤٩ م

ايران تحصد كأس العالم للمصارعة الرومانية

ايران تحصد كأس العالم للمصارعة الرومانية

أنهى المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الرومانية مشاركته في بطولة العالم بتحقيقه أربع ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزيتين وإحرازه المركز الأول، ليحصد لقب البطولة ويتوج بالكأس.

وافادت وكالة مهر للانباء، ان منافسات المصارعة الرومانية لبطولة العالم اختُتمت اليوم (الثلاثاء) بإقامة المباريات النهائية للأوزان الثلاثة الأخيرة، وحقق المنتخب الوطني الإيراني للمصارعة الرومانية أربع ميداليات ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين، ليحرز لقب بطولة العالم للمرة الثالثة.

وفي هذه المنافسات، أحرز سعيد إسماعيلي في وزن 67 كغم، ودانيال سهرابي في وزن 72 كغم، وغلام رضا فرخي في وزن 82 كغم، وفردين هدايتي في وزن 130 كغم الميداليات الذهبية، وبيام أحمدي في وزن 55 كغم، وعلي أحمدي وفا في وزن 60 كغم، وعلي رضا مهمدي في وزن 87 كغم الميداليات الفضية، وعلي إسكو في وزن 77 كغم، ومحمد هادي ساروي في وزن 97 كغم الميداليات البرونزية. وكان محمد مهدي كشتكار هو الممثل الوحيد لايران الذي أنهى مشاركته دون الحصول على ميدالية.

رمز الخبر 1975050

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