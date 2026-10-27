بزشكيان: التعددية رد على الإجراءات الأمريكية الأحادية في المنطقة.. بوتين: نوفي بالتزاماتنا مع ايران

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان الرئيس الايراني مسعود بزشكيان التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين مساء اليوم الثلاثاء واجرى مباحثات معه حول التعاون الثنائي واخر التطورات في المنطقة.

بزشكيان: التعددية ردٌّ على الإجراءات الأمريكية الأحادية في المنطقة

عبر الرئيس الايراني خلال لقائه مع بوتين عن تقديره لكرم الضيافة والدعم المتواصل في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وأعرب عن ارتياحه لنمو التبادل التجاري الثنائي وازدهاره.

وأشار الرئيس الايراني إلى ان الإجراءات الأمريكية الأحادية في المنطقة ابرزت ضرورة تعزيز التعددية وتوسيع التفاعلات بين الدول الخاضعة للعقوبات أكثر من أي وقت مضى.

وأكد بزشكيان دول المنطقة، تمتلك دون تبعية للولايات المتحدة، القدرة والإرادة الكاملتين لحل التحديات الإقليمية.

وأشار إلى أنه بالاعتماد على هذه الإرادة المشتركة، يُمكن تطوير العلاقات بشكل شامل في المجالات العلمية والاقتصادية والصناعية والثقافية والأمنية والعسكرية.

واضاف: يُعدّ نجاح تنظيم المهرجانات الثقافية في موسكو وكازان وأستراخان إنجازًا قيّمًا في التفاعلات الثنائية.

وصرح: بناءً على تقرير واقتراح السيد لافروف، وزير خارجية روسيا، تم إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء مكتب تمثيلي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الروسية في إيران، ويجري العمل على تنسيق تنفيذه.

واعرب عن ترحيب إيران بإقامة مهرجان ومعرض ثقافي وإعلامي روسي في طهران، وتعتبر هذه الإجراءات خطوة فعّالة نحو تعزيز العلاقات الثقافية والإعلامية بين البلدين.

بوتين: روسيا تفي بجميع التزاماتها في إطار المشاريع المشتركة مع إيران

وصرح الرئيس الروسي من جهته انه بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الوضع في الشرق الأوسط.

وقال بوتين: نسعى إلى تحقيق جميع مصالحنا المشتركة مع إيران ونأمل أن تتطور الأوضاع في الاتجاه الإيجابي.

واعرب عن امله في أن تتطور الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في اتجاه إيجابي.

واكد بوتين ان روسيا تفي بجميع التزاماتها في إطار المشاريع المشتركة مع إيران.

واعلن بوتين ان التبادل التجاري بين روسيا وإيران ارتفع بنسبة 10.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

واكد الرئيس الروسي ان العمل يتواصل على بناء محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.