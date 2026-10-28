بقائي: اعتراف ترامب بنقض تفاهم إسلام آباد فضيحة مضاعفة

أفادت وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي كتب في صفحته الشخصية، ردًا على اعتراف رئيس الجمهورية الأمريكي بنقض مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب:

"إن اعتراف ترامب بأنه لم يكن يؤمن يومًا باتفاق إسلام آباد وكان يعتبره مضيعة للوقت، أثبت مرة أخرى مدى عدم اكتراث أمريكا بالتزاماتها.

وبالنسبة لإيران، فإن هذا الأمر ليس جديدًا بالطبع. فللواشنطن سجل طويل في نقض العهود، وهي تعتبر التزاماتها الدولية كسلعة للاستخدام مرة واحدة تتنازل عنها بسهولة متى أصبح الوفاء بها غير مرغوب فيه أو صعبًا عليها.

ومع ذلك، لا يوجد أي مبرر لأن تواصل الدول الأوروبية وغيرها من مبرّري إجراءات واشنطن تبرئة سلوكيات أمريكا المخالفة للقانون وتحصين هذا البلد من المحاسبة.

لا يمكن تبرير نقض الالتزامات؛ ولا يمكن تنفيذ القانون الدولي بشكل انتقائي؛ وبخلق الأجواء وقلب الحقائق سياسيًا لا يمكن تبرئة واشنطن من المحاسبة على مخالفاتها."

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