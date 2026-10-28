الخارجية الايرانية: ينبغي على قطر الالتزام بمتطلبات الوساطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ط صرح محمود مالكي، رئيس قسم العلاقات العامة في وزارة الخارجية - رداً على تصريحات إبراهيم الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية القطرية، بشأن زيارات كبار المسؤولين من باكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية إلى طهران - قائلاً: "إن الاجتماع الرباعي في طهران يُعد في حد ذاته مؤشراً على حسن نية إيران ونهجها المسؤول تجاه المصالح المشتركة لدول المنطقة. وتتوقع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جميع دول المنطقة، بما فيها قطر، إبداء حسن نية مماثل في سياساتها ونهجها. وعلاوة على ذلك، والتزاماً بمبدأ حسن الجوار، يتعين عليها الامتناع تماماً عن تكرار ممارسات معينة؛ وتحديداً السماح للأطراف المعتدية باستخدام أراضيها ومنشآتها لشن عدوان عسكري ضد إيران".

وفي إشارة إلى المناقشات البنّاءة التي جرت خلال الاجتماع الرباعي في طهران - الذي ضم كلاً من إيران وباكستان وتركيا والمملكة العربية السعودية - نصح محمود مالكي المسؤول القطري بضرورة توخي المزيد من الحذر والتروي في تصريحاته الإعلامية، لا سيما في ظل الدور الذي تؤديه قطر في العمليات الدبلوماسية الجارية.

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