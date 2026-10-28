بقائي: اعتراف ترامب بانتهاك "تفاهم إسلام آباد" يمثل فضيحة مزدوجة

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي -في تعليق له على منصات التواصل الاجتماعي حول اعتراف الرئيس الأمريكي بانتهاك مذكرة التفاهم المتعلقة بإنهاء الحرب- ما يلي:

"إن اعتراف ترامب بأنه لم يؤمن يوماً بـ ’تفاهم إسلام آباد‘ -بل كان يراه مجرد إضاعة للوقت- يثبت مجدداً مدى استهتار الولايات المتحدة بالتزاماتها.

وبالنسبة لإيران، لا يعد هذا الأمر مفاجئاً؛ فواشنطن تمتلك تاريخاً طويلاً من نقض الاتفاقيات، وهي تتعامل مع التزاماتها الدولية كسلعة ’قابلة للاستغناء عنها‘، حيث تتخلص منها ببساطة كلما أصبح الالتزام بها أمراً غير مريح أو صعباً.

ومع ذلك، لا يوجد أي مبرر للدول الأوروبية -أو غيرها ممن يدافعون عن تصرفات واشنطن- للاستمرار في تجميل السلوك غير القانوني للولايات المتحدة أو حمايتها من المساءلة.

فانتهاك الالتزامات أمر لا يمكن تبريره، والقانون الدولي لا يمكن تطبيقه بشكل انتقائي، كما لا يمكن لواشنطن -عبر المناورات السياسية وتشويه الحقائق- أن تفلت من المساءلة عن أفعالها الخاطئة".

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