عراقجي: الأمن المستدام يعتمد على المسؤولية الجماعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب السيد عباس عراقجي على منصة "إنستغرام": "لقد مثّل الاجتماع الذي عُقد مؤخراً في طهران -بمشاركة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا- فرصة قيّمة لتعزيز الحوار حول السلام والأمن الإقليميين، والتعامل بشكل جماعي مع التهديدات والتحديات. ويُعد الاتفاق على مواصلة هذه المشاورات خطوة هامة إلى الأمام".

"إن تحويل هذه الفرصة إلى تعاون مستدام يتطلب الاتفاق على مبادئ جوهرية، وبناء الثقة، والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، والالتزام بتعهدات عملية وملموسة".

"ومن منظور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يجب تحقيق الأمن المستدام من خلال مشاركة دول المنطقة، ودون وجود عسكري أو تدخل من قوى من خارج الإقليم".

"ويستند هذا النهج إلى مبدأ أن دول المنطقة هي المسؤولة عن تقرير مصيرها بنفسها".

"وفي الإطار ذاته، تُعد مواجهة شرور وعدوان الكيان الصهيوني ضرورة أساسية؛ فهي أمر جوهري للدفاع عن استقلال الدول وسيادتها، ومنع توسع رقعة الحرب.. إن جيراننا هم أولويتنا".

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