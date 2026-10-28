أبطال المصارعة الرومانية الإيرانيون يحققون إنجازاً تاريخياً في بطولة العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن منافسات بطولة العالم للمصارعة الرومانية أُقيمت خلال الفترة من 2 إلى 5 آبان/نوفمبر 2026، في العاصمة الكازاخستانية أستانا، حيث تصدّر المنتخب الإيراني الترتيب العام برصيد 192 نقطة، بعد إحرازه 4 ميداليات ذهبية و3 فضيات وبرونزيتين.

وأحرز الميداليات الذهبية لإيران كل من سعيد إسماعيلي في وزن 67 كغم، ودانيال سهرابي في وزن 72 كغم، وغلام رضا فرخي في وزن 82 كغم، وفردين هدايتي في وزن 130 كغم.

كما نال بيام أحمدي في وزن 55 كغم، وعلي أحمدي وفا في وزن 60 كغم، وعليرضا مهمدي في وزن 87 كغم الميداليات الفضية، فيما أحرز علي أسكو في وزن 77 كغم ومحمد هادي ساروي في وزن 97 كغم الميداليتين البرونزيتين.

الترتيب العام للمنتخبات

إيران: 192 نقطة أذربيجان: 104 نقاط أوزبكستان: 80 نقطة بيلاروسيا: 63 نقطة كازاخستان: 63 نقطة روسيا: 61 نقطة بلغاريا: 60 نقطة جورجيا: 53 نقطة الصين: 51 نقطة أرمينيا: 50 نقطة

نتائج لاعبي المنتخب الإيراني

وزن 55 كغم: بيام أحمدي – الميدالية الفضية

بعد إعفائه من خوض الدور الأول، فاز بيام أحمدي في الدور التالي على الأمريكي نوري بنتيجة 10-1، ليبلغ الدور ربع النهائي. وفي هذا الدور، تغلّب على لاليت من الهند بنتيجة 9-0، ثم هزم إيسخار كورباييف من كازاخستان بنتيجة 7-1 في نصف النهائي، ليبلغ المباراة النهائية. لكنه خسر أمام إلدانز عزيزلي، بطل العالم من أذربيجان، بنتيجة 3-1، ليحرز الميدالية الفضية.

وزن 60 كغم: علي أحمدي وفا – الميدالية الفضية

بعد إعفائه من الدور الأول، تغلّب علي أحمدي وفا على عبد المحمد بابي من ألمانيا بنتيجة 9-1، ثم فاز على رضوان أرنات من رومانيا بنتيجة 8-0 في ربع النهائي. وفي نصف النهائي، تفوّق على عليشير غانيف، وصيف بطل العالم من أوزبكستان، بنتيجة 8-3، ليبلغ النهائي. وفي المباراة النهائية، كان متقدماً على كوتو غومي من اليابان بنتيجة 7-1، قبل أن يخسر باللمس الفني، مكتفياً بالميدالية الفضية.

وزن 63 كغم: محمد مهدي كشتكار – الخروج من المنافسات

بعد إعفائه من خوض الدور الأول، فاز محمد مهدي كشتكار على أوجالا من فنلندا بنتيجة 9-0 في الدور التالي. لكنه خسر في المواجهة التالية أمام إدموند نازاريان، وصيف بطل العالم من بلغاريا، بنتيجة 8-1. وبما أن المصارع البلغاري خسر في الدور التالي أمام منافس من أرمينيا، خرج كشتكار من المنافسات.

وزن 72 كغم: دانيال سهرابي – الميدالية الذهبية

بعد إعفائه من الدور الأول، فاز دانيال سهرابي على دالن من السويد بنتيجة 10-0، ثم تغلّب على أمانتور إسماعيلوف من قيرغيزستان بنتيجة 9-0، ليبلغ نصف النهائي. وفي هذا الدور، حقق فوزاً بنتيجة 9-0 على مينغيان غورييف من روسيا، ليصل إلى النهائي. وهناك، تغلّب على وانكزا من المجر بنتيجة 4-0، ليحرز ثالث ميدالية ذهبية لإيران في البطولة.

وزن 77 كغم: علي أسكو – الميدالية البرونزية

استهل علي أسكو مشواره بالفوز على تشاباوسكاس من ليتوانيا بنتيجة 11-0، ثم تغلّب على يريسكيلدي مكساتبيك أولو من قيرغيزستان بنتيجة 12-1، ليبلغ ربع النهائي. وفي هذا الدور، فاز على روبرت فريتش من المجر بنتيجة 5-1، قبل أن يخسر في نصف النهائي أمام سانان سليمانوف، وصيف بطل العالم من أذربيجان، بنتيجة 2-0. وفي مباراة تحديد المركز الثالث، فاز على نكيبوڤ من أوزبكستان بنتيجة 4-3، ليحرز الميدالية البرونزية.

وزن 82 كغم: غلام رضا فرخي – الميدالية الذهبية

بعد إعفائه من الدور الأول، حقق غلام رضا فرخي فوزاً على زولتان ليفاي من المجر، صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم، بنتيجة 6-0، وأنهى المواجهة باللمس الفني. وفي الدور التالي، تغلّب على ميهاي برادو من مولدوفا بنتيجة 9-0، ليبلغ نصف النهائي. وهناك، فاز على غادجييف من روسيا بنتيجة 3-3، مستفيداً من قواعد الحسم، ليصبح ثالث ممثلي إيران المتأهلين إلى النهائي. وفي المباراة النهائية، تغلّب على ساريتشيتش من تركيا بنتيجة 5-1، ليحرز الميدالية الذهبية.

وزن 87 كغم: عليرضا مهمدي – الميدالية الفضية

بدأ عليرضا مهمدي مشواره بالفوز على تسوغتباتار من منغوليا بنتيجة 11-0، ثم تغلّب على أركاديوشازا كولينيتش من بولندا بنتيجة 5-0، ليبلغ ربع النهائي. وفي هذا الدور، فاز على ياروسلاف فيلتشاكوف من أوكرانيا بنتيجة 8-5، ثم هزم غورغ تاديوسيان من أرمينيا بنتيجة 10-1 في نصف النهائي، ليصل إلى المباراة النهائية. لكنه خسر أمام سمن نوفيكوف، بطل الألعاب الأولمبية من بلغاريا، بنتيجة 4-0، ليحصل على الميدالية الفضية.

وزن 97 كغم: محمد هادي ساروي – الميدالية البرونزية

بعد إعفائه من الدور الأول، فاز محمد هادي ساروي على خلويان من أرمينيا بنتيجة 8-0، ثم تغلّب على فيوغ من ألمانيا بنتيجة 5-0، ليبلغ نصف النهائي. لكنه خسر أمام آرثر سارغسيان من روسيا، صاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم، بنتيجة 5-1، وانتقل إلى مباراة تحديد المركز الثالث. وفي هذه المواجهة، فاز على كسيديس من السويد بنتيجة 3-0، ليحرز الميدالية البرونزية.

وزن 130 كغم: فردين هدايتي – الميدالية الذهبية

استهل فردين هدايتي المنافسات بالفوز على فريدريكاس من ليتوانيا بنتيجة 4-0، ثم تغلّب على سيرليباي من كازاخستان بنتيجة 8-0، ليبلغ الدور ربع النهائي. وفي هذا الدور، فاز على جيانغ من الصين بنتيجة 9-0، ثم تغلّب على إلياس كوسمانن من فنلندا بالنتيجة ذاتها في نصف النهائي، ليصل إلى المباراة النهائية. وفي النهائي، حقق فوزاً واضحاً على داريوش فيتك من المجر بنتيجة 8-0، ليحرز الميدالية الذهبية.

وبهذا الإنجاز، أكد المنتخب الإيراني للمصارعة الرومانية حضوره القوي على الساحة العالمية، متوجاً مشاركته بتسع ميداليات وصدارة الترتيب العام برصيد 192 نقطة، متقدماً بفارق كبير على أقرب منافسيه، منتخب أذربيجان.

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