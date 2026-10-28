تجمعات شعبية واسعة في مدن لرستان الإيرانية ضمن المرحلة الثانية من المناورات «فدائیو إيران»

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الفعاليات أُقيمت بالتزامن في مدن عدة، في إطار ما وصفه منظموها بأنه تعبير عن التضامن الوطني والوفاء لإيران ودعم القوات المسلحة. وشهدت مدينة خرم آباد حضور ممثل الولي الفقيه في لرستان وإمام جمعة المدينة، ومحافظ لرستان، وقائد الحرس الثوري في المحافظة، إلى جانب العميد علي فدوي، رئيس مجموعة مستشاري القائد العام للحرس الثوري الإيراني.

وكان محافظ لرستان، سيد سعيد شاهرخي، قد أعلن قبل إقامة الفعاليات عن توقع مشاركة نحو 100 ألف شخص في مختلف أنحاء المحافظة. وأظهرت التقارير المصورة مشاركة حشود واسعة في خرم آباد ومدن أخرى، فيما أكد المسؤولون أن انتشار التجمعات في مختلف أنحاء المحافظة يعكس اتساع نطاق المشاركة الشعبية.

وفي خرم آباد، انطلق التجمع من ميدان 22 بهمن باتجاه شارع الثورة، وشهد عرض صاروخ «قدر 8»، إلى جانب فقرات من الرياضة الزورخانه التقليدية، التي تمثل أحد مظاهر التراث الثقافي الإيراني. وجمعت الفعالية بين عرض المعدات الدفاعية والأنشطة الثقافية، في إطار رسالة ركزت على الاستعداد للدفاع عن البلاد والتلاحم الشعبي.

كما أُقيمت تجمعات في بروجرد على المسار الممتد من ميدان قيام إلى ميدان تختي، وفي أزنا عند ميدان السكك الحديدية، وفي إليغودرز بين ميدان الإمام الخميني وميدان الإمام الحسين، فيما شهدت دورود تجمعاً في ميدان الولاية. وشملت الفعاليات أيضاً بلدختر ورومشكان وكوهدشت والشلفتر ودلفان، إلى جانب مناطق ومدن أخرى في المحافظة.

وخلال كلمته في مراسم خرم آباد، أكد العميد علي فدوي دور الشعب الإيراني في ما وصفه بـ«الدفاعين المقدسين»، معتبراً أن الشعب هو المنتصر فيهما، وأشار إلى استمرار الحضور الشعبي لأكثر من 240 ليلة، بوصفه تعبيراً عن دعم المقاتلين والتماسك الوطني.

كما تحدث فدوي عن مشاركة أبناء لرستان في مراحل الدفاع المختلفة، مشيراً إلى ما وصفه بمساهمتهم في فتح الطرق والأنفاق باستخدام إمكاناتهم ووسائلهم الشخصية عقب الهجمات التي تعرضت لها المحافظة. وربط في كلمته بين المشاركة الشعبية والقدرة الدفاعية للبلاد، مؤكداً أهمية الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات.

من جانبه، وصف محافظ لرستان المشاركة في التجمعات بأنها صورة للتلاحم والصمود ودعم القيادة والقوات المسلحة، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تأتي امتداداً للحضور الشعبي خلال الأشهر الماضية.

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