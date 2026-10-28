  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/١٠‏/٢٠٢٦، ١٢:٤٠ م

عراقجي: تداعيات أي مغامرة عسكرية تظل مصدر قلق بالغ لكل من الدول المصدّرة و المستهلكة للغاز

عراقجي: تداعيات أي مغامرة عسكرية تظل مصدر قلق بالغ لكل من الدول المصدّرة و المستهلكة للغاز

أكد وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، ان تداعيات أي مغامرة عسكرية في الخليج الفارسي تشكل مصدر قلق بالغ للدول المصدّرة والمستهلكة للغاز على حد سواء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بقمة منتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF).

وكتب عراقجي:

خطت دبلوماسية الطاقة الإيرانية خطوة إلى الأمام خلال قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)؛ حيث تركزت المناقشات بشكل رئيسي على التطورات في أسواق الغاز العالمية وأمن الطاقة.

إن التداعيات المدمرة التي قد تترتب على أي مغامرة عسكرية -تحرّض عليها إسرائيل- في منطقة الخليج الفارسي وتؤثر على الأسواق الدولية، تظل مصدر قلق بالغ لكل من الدول المصدّرة والمستهلكة للغاز.

/انتهى/

رمز الخبر 1975066
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات