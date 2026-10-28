عراقجي: تداعيات أي مغامرة عسكرية تظل مصدر قلق بالغ لكل من الدول المصدّرة و المستهلكة للغاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية رسالة عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بقمة منتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF).

وكتب عراقجي:

خطت دبلوماسية الطاقة الإيرانية خطوة إلى الأمام خلال قمة منتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)؛ حيث تركزت المناقشات بشكل رئيسي على التطورات في أسواق الغاز العالمية وأمن الطاقة.

إن التداعيات المدمرة التي قد تترتب على أي مغامرة عسكرية -تحرّض عليها إسرائيل- في منطقة الخليج الفارسي وتؤثر على الأسواق الدولية، تظل مصدر قلق بالغ لكل من الدول المصدّرة والمستهلكة للغاز.

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