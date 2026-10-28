السفارة الإيرانية في الكويت تنفي مزاعم تورط مواطن إيراني في مخطط اغتيال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها رفضت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت، وبشكل قاطع، الادعاءات التي أوردتها الحكومة الكويتية بشأن تورط مواطن إيراني في مخطط لاغتيال شخصيات عامة، أو القيام بأي عمل آخر يهدد الأمن القومي الكويتي.

وأكدت السفارة أن الشخص المعني لم يتواجد في الكويت نهائياً طوال السنوات العشر الماضية.

وفي الوقت الذي تعرب فيه السفارة عن أسفها العميق لاستمرار النهج السلبي تجاه إيران - والذي يتجلى، على سبيل المثال، في إعادة طرح سيناريوهات قديمة ومختلقة تزعم وجود تدخل إيراني في الشؤون الكويتية - فإنها تشدد على أن مثل هذه الاتهامات الباطلة ضد مواطنين إيرانيين تُعد انتهاكاً لمبدأ حسن الجوار وتتعارض مع القانون الدولي.

وفي ظل الظروف التي تواجه فيها منطقتنا تداعيات خطيرة ناجمة عن العدوان العسكري من قِبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، فإنه يُنتظر من دول المنطقة تبني سياسات مسؤولة وحكيمة لمنع تصاعد الفتنة التي فُرضت على المنطقة بأسرها.

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