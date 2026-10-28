اقامة مراسم تقديم هدايا قائد الثورة الاسلامية لخريجي أكاديمية ضباط الدفاع الجوي

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، جرت مراسم تقديم هدية القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد مجتبى خامنئي- لخريجي أكاديمية "خاتم الأنبياء" لضباط الدفاع الجوي (التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية)، بحضور اللواء عطاء الله صالحي (الممثل الخاص للقائد الأعلى والقائد العام السابق للجيش) والعميد علي رضا إلهامي (قائد مقر "خاتم الأنبياء" المشترك للدفاع الجوي وقائد قوات الدفاع الجوي في الجيش).

وخلال المراسم، وصف اللواء صالحي الدفاع الجوي بأنه خط الدفاع الأول عن سماء الوطن. وأكد على الدور الحاسم لهذه القوة في الدفاع الوطني، قائلاً: "لقد شدد قائد الأمة الشهيد، طوال حياته، على أولوية وأهمية الدفاع الجوي؛ واليوم، أصبحنا ندرك أهمية هذا الموقع أكثر من أي وقت مضى".

وأشار إلى أن تقديم هذه الهدية يأتي استمراراً للنهج الذي أرساه "القائد الشهيد"، وبتوجيه من السماخة قائد الثورة، معتبراً هذه اللفتة مصدر فخر للخريجين، ومؤكداً على ضرورة تحملهم لمسؤولياتهم مع بدء خدمتهم العسكرية.

وفي سياق حديثه، قدم الممثل الخاص للقائد العام للقوات المسلحة نصائح لخريجي أكاديمية ضباط الدفاع الجوي، قائلاً: "حافظوا على أداء الصلاة في جميع الظروف؛ واهتموا دائماً بالتمارين البدنية والحفاظ على اللياقة الجسدية والتغذية السليمة؛ واعملوا على توسيع معارفكم العامة والمتخصصة من خلال الدراسة المستمرة؛ ولا تغفلوا أبداً عن أهمية المبادرة والابتكار في مجال الدفاع الجوي".

أُقيمت هذه المراسم تكريماً لخريجي جامعة "خاتم الأنبياء" لضباط الدفاع الجوي، وتقديراً لجهودهم في اكتساب المعارف والمهارات التخصصية؛ حيث ينطلق هؤلاء الخريجون -الذين حظوا بهدية خاصة من القائد الأعلى للقوات المسلحة- نحو مرحلة جديدة من الخدمة في الخطوط الأمامية للدفاع عن سماء إيران الإسلامية.

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