آية الله نوري همداني يدين أحكام السجن والإعدام الصادرة بحق علماء في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في نص الرسالة التي وجهها آية الله حسين نوري همداني -أحد المراجع البارزين- تعليقاً على أحكام السجن والإعدام الصادرة بحق عدد من العلماء في المنطقة، ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

أتقدم بالتعازي في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)

"عُلَماءُ شِیعَتِنا مُرابِطونَ بِالثَّغْرِ الَّذی یَلی إِبْلیسَ وَعَفاریتَهُ، یَمنَعونَهُم عَنِ الخُروجِ عَلی ضُعَفاءِ شِیعَتِنا، وَعَن أَنْ یَتَسَلَّطَ عَلَیهِم إِبْلیسُ وَشِیعَتُهُ النَّواصِبُ".

يسلط هذا التصريح الضوء على الدور المحوري للعلماء في صون عقيدة الناس والثبات في وجه جبهة الباطل. فمن واجب العلماء الدفاع عن الحق، ومواجهة الظلم والطغيان، وحماية ثغور العقيدة الدينية. ومن ثم، فإنه حيثما وقع الظلم، يجب أن ترتفع أصوات العلماء؛ كما تجب إدانة أي عدوان يستهدف العلماء الذين يسعون للدفاع عن المعتقدات الدينية وحقوق شعوبهم.

وفي الآونة الأخيرة، عمد بعض حكام المنطقة -في محاولة لإسكات صوت الحق والعدالة- إلى إصدار أحكام جائرة بحق عدد من العلماء، تراوحت بين السجن والإعدام. وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الأحكام لن تنجح في إسكات صوت الحق والعدالة فحسب، بل ستُمهد الطريق أيضاً لسقوط من أصدروا هذه الأحكام وفقدانهم لمصداقيتهم.

لذا، يُنصح حكام هذه الدول بالكف عن مثل هذه التصرفات غير الحكيمة؛ بدلاً من مواجهة علماء الدين، ينبغي عليهم الانضمام إليهم في النضال ضد الاستكبار والصهيونية؛ تلك القوى التي تسعى إلى استئصال جوهر الإسلام ذاته.

نضرع إلى الله العلي القدير أن يعز الإسلام ويرفع شأنه، وأن ينصر علماء الدين المظلومين، ويحررهم من براثن الظالمين.

28 أكتوبر 2026

حسين نوري همداني

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