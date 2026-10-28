كمالوندي: مستقبل واعد ينتظر الصناعة النووية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن كمالوندي أوضح، في حديث على هامش المؤتمر الوزاري السادس للطاقة النووية في كوريا الجنوبية، أن الطاقة النووية تمثل خياراً مهماً لإنتاج الكهرباء منخفضة الانبعاثات، ولا سيما مع تزايد الطلب العالمي على الكهرباء نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية وكهربة وسائل النقل.

وأضاف أن إيران حققت إنجازات في مجالات متعددة من الصناعة النووية، تشمل دورة الوقود وبناء المحطات والسلامة النووية، لافتاً إلى امتلاك البلاد كوادر متخصصة قادرة على مواصلة تطوير هذه الصناعة.

وأشار كمالوندي إلى أن محطة دارخوين النووية تعرضت لهجوم خلال الحرب، معتبراً أن استهداف المشاريع الوطنية يهدف إلى تأخير مسار التقدم، لكنه أكد أن الأنشطة النووية الإيرانية مستمرة رغم الضغوط السياسية والعقبات المفروضة.

وفيما يتعلق بالمفاعلات النووية الصغيرة والنمطية، أعلن أن طهران تعمل على توقيع بروتوكول مع الجانب الروسي لتسريع التعاون في بناء هذا النوع من المفاعلات.

وأكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مشاركة بلاده في المحافل الدولية تتيح عرض مواقفها بشأن حقوق الدول والتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مشدداً على ضرورة عدم تجاهل حقوق إيران النووية.

ولفت إلى أن محطة بوشهر النووية أسهمت، وفقاً للبيانات التي أوردها، في تجنب انبعاث نحو 86 مليون طن من الملوثات وتوفير 132 مليون برميل من النفط، مؤكداً أن تطوير الطاقة النظيفة والمنخفضة الكربون ضرورة لمواجهة التحديات البيئية العالمية.

واختتم كمالوندي بالتأكيد على أن مستقبل الصناعة النووية الإيرانية واعد، وأن بلاده ستواصل تطوير قدراتها وتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

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