بزشكيان: الحكومة تسعى لتنفيذ توجيهات قائد الثورة بسأن انهاء حالة اللاسلم واللاحرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد صباح اليوم الأربعاء، اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة مسعود بزشكيان. واستعرض المجلس خلال الاجتماع تقارير صادرة عن الهيئات التنفيذية، وناقش قضايا تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، وإدارة أوضاع البلاد، وتعزيز الصمود الوطني، ومواجهة التهديدات السيبرانية، والاستعداد للأزمات.

وفي إشارة إلى توجيهٍ صدر مؤخراً عن قائد الثورة الاسلامية إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي -يدعو فيه إلى السعي لتحقيق الشروط التي حددها مسؤولو الدولة لتجاوز حالة "اللا حرب واللا سلم"- وصف الرئيس هذا التوجيه بأنه يحمل رسالة هامة وعميقة ترسم الأفق المستقبلي للبلاد. وأكد أن الحكومة بكامل أجهزتها ستسخر كل طاقاتها لتحقيق الأهداف والتوجيهات المحددة.

كما شدد بزشكيان على ضرورة بقاء الهيئات التنفيذية في حالة تأهب دائم لمواكبة الظروف المتغيرة التي تمر بها البلاد، قائلاً: "يُطلب من جميع الوزراء ورؤساء الهيئات التنفيذية ونوابهم الحفاظ على كامل جاهزيتهم. وعليهم إيلاء الأولوية لإدارة النفقات وخفضها بما يتماشى مع المتطلبات الراهنة، مع الاستفادة من القدرات المتاحة لرفع الإنتاجية وتعزيز الإمكانات الوطنية".

وأضاف الرئيس بزشكيان: "من خلال الإدارة السليمة للموارد وإصلاح آليات العمل، يجب أن نُثبت أن الأمة تمتلك قدرة عالية على الصمود، وأنها ستقف -بكل قوة وتماسك- في وجه أي تهديدات أو عقوبات أو ضغوط خارجية. ولا ينبغي للأعداء أن يتوهموا أنهم قادرون، من خلال تكثيف الضغوط والتهديدات، على إضعاف عزيمة الشعب الإيراني أو إجبار البلاد على الاستسلام.

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