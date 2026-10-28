قائد القوات الجوفضائية: صون الوطن وتقدم إيران هي قضية جيل الشاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة وجهها العميد موسوي الى المشاركين في مناورة "فدائيو ايران" أكد على مواصلة مسار التقدم والدفاع عن البلاد.

وفيما يلي نص رسالة العميد موسوي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى فتيان وشبان إيران الإسلامية، فدائيي الوطن، المشاركين في مناورة "فدائيو ايران".

السلام عليكم

إن عزة ورفعة كل شعب مرهونة بالإيمان والإرادة والجهاد في سبيل تحقيق الأهداف القيمة والمُثُل العليا. لقد أثبت شباب وفتيان بلدنا العزيز إيران على مدى نحو 5 عقود أنهم لا يفكرون إلا في الاستقلال والتقدم والحفاظ على الوطن الإسلامي وحمايته، وأنهم جعلوا من أنفسهم درعًا واقيًا لرفعة هذه الأرض المتحضرة والمقدسة، ويدافعون بالتضحية بأرواحهم عن سلامة أراضي البلاد والحفاظ على نظامها الولائي في وجه أحقاد الأعداء.

وفي ظروف أصبح فيها إمام الأمة، أعلى الله مقامه الشريف، أول فدائي لإيران العزيزة، أي شرف أعظم من أن يبدأ جميع الشباب والفتيان النجباء، بعزم وإرادة فولاذية وهمة وروح جهادية، مسار تعاليهم بالسير في درب إمامهم النوراني، وأن يكونوا في طليعة تحقيق ما أراده الشهيد القائد من فتح قمم التقدم والسعادة.

وفقكم الله ونصركم.

جندي الولاية وفدائي الشعب؛ سيد مجيد موسوي