عراقجي" يطلع مجلس الوزراء على تفاصيل الاجتماع الرباعي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن "عراقجي" قدّم، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تقريرا عن آخر المستجدات الدبلوماسية والمشاورات التي جرت بشأن القضايا المتعلقة بإيران وأمريكا.



وتناول التقرير القضايا التي نوقشت خلال زيارة الوفد القطري وقائد الجيش الباكستاني إلى إيران، فضلا عن المشاورات التي أُجريت مع مسؤولين سعوديين وباكستانيين وأتراك رفيعي المستوى، والتي تمحورت حول التطورات الإقليمية ومسار الحوارات ذات الصلة.



وخلال الاجتماع، قُدّم أيضا تقرير عن زيارة رئيس الجمهورية إلى موسكو واللقاءات والمحادثات التي أُجريت خلالها حيث جرى التأكيد على دور صمود الشعب الإيراني، واقتدار القوات المسلحة، وإدارة الأجهزة التنفيذية، فضلا عن تدابير قائد الثورة الإسلامية، في تعزيز مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المعادلات الإقليمية والدولية.



وفي معرض توضيح دلالات زيارات المسؤولين السعوديين والباكستانيين والأتراك رفيعي المستوى إلى إيران، جرى التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي، وتعزيز آليات الأمن المشترك، والحيلولة دون اتساع نطاق التوترات والصراعات.



كما حذر المشاركون في الاجتماع الرباعي الذي ضم إيران وباكستان وتركيا والسعودية خلال استعراضهم التطورات الأمنية في المنطقة، من تداعيات سياسات الكيان الصهيوني الرامية إلى إضعاف دول المنطقة، وتوسيع نطاق اعتداءاته، وتهيئة الظروف لتقسيم دول المنطقة وإضعاف حكوماتها، فضلا عن جرّ أمريكا إلى الصراعات الإقليمية، باعتبار ذلك نهجاً ثابتاً لهذا الكيان.



وفي هذا السياق، جرى التأكيد على ضرورة تحلّي دول المنطقة باليقظة إزاء المسارات المؤججة للتوتر، وتعزيز التعاون الجماعي للحفاظ على الاستقرار وسلامة أراضي الدول، والحيلولة دون اتساع نطاق النزاعات.

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