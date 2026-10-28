قائد الثورة للطلبة الجامعيين: أبنائي الأعزاء نحن على العهد معاً حتى الوصول إلى قمم التقدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي، قائد الثورة الإسلامية، أكد في ردّه على رسائل وجهتها مجموعات من الطلبة الجامعيين من مختلف أنحاء البلاد خلال الأشهر الماضية، أن عزمهم وإرادتهم وشعورهم بالمسؤولية لبناء المستقبل يمثل حلقة الوصل لـ "العهد المشترك" بين القيادة والشباب، مؤكداً على ضرورة التسلح بسلاح العلم، والإيمان، وتهذيب النفس، ومضاعفة الجهود لتعزيز قوة إيران واقتدارها.

وفيما يلي نص رد قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام على أبنائي الأعزاء؛

لقد قرأت رسائلكم المفعمة بالمحبة، وأتقدم بالشكر الجزيل لكم، أيها الطلبة الشباب المليئون بالدوافع والعزيمة، على فيض ألطافكم، وسيكون لكم دعاء خاص مني كحقّ لكم في ذمتي.

إن العزم، والإرادة، والشعور بالمسؤولية لبناء المستقبل، يتجلى بوضوح في رسائلكم ورسائل الكثير من الشباب والطلبة الذين يغمرونني بلطفهم ومحبتهم.

إن هذا الميثاق الوثيق هو أمانة غالية وثمينة، تضرب بجذورها في مدرسة الإسلام المحمدي الأصيل (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإرث الخميني الكبير والخامنئي الشهيد (أعلى الله مقامهما الشريف)، وهو حلقة الوصل لـ "العهد المشترك" الذي يجمعنا معاً.

ومن أجل تحقيق هذه الغاية، سلّحوا أنفسكم بكل ما أوتيتم من قوة بسلاح العلم، والإيمان، وتهذيب النفس، والأنس بالله، والتعمق في معارف القرآن الكريم وأهل البيت (عليهم السلام)، واعملوا بجهد وابتكار مضاعفين لزيادة قوة واقتدار إيران العزيزة؛ عسى أن يتحقق قريباً وبأفضل صورة وبدعاء مولانا الرؤوف (عجل الله تعالى فرجه الشريف) مسير جنود هذا العهد نحو قمم التقدم والحضارة الإسلامية - الإيرانية، إن شاء الله.

السيد مجتبى الحسيني الخامنئي

28 أكتوبر 2026